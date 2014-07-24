全球金融：今年第一季乌克兰和俄罗斯获得的海外贷款大幅减少--BIS

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦7月23日 - 国际清算银行(BIS)周三公布的数据显示，国际银行业者第一季向乌克兰和俄罗斯提供的贷款大幅减少，因该地区紧张局势升级，其货币贬值降低了贷款价值。
国际清算银行数据显示，俄罗斯第一季得到的境外贷款较前季下降7%至2,090亿美元。乌克兰同期获得的贷款减少14%至220亿美元。
国际清算银行表示，俄罗斯卢布和乌克兰货币格里夫纳兑美元大幅贬值，降低了本币贷款的美元价值。
该机构还表示，全球跨境银行贷款规模第一季则大幅增加。
今年第一季，海外银行贷款跳增5,800亿美元，为2011年末以来最高，扭转了2013年贷款萎缩的情况。
中国获得的海外贷款增长最快，共获得逾1万亿美元。国际清算银行还表示，亚洲其他地区、拉美、非洲和中东也录得增长。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译