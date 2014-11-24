俄罗斯称制裁和油价大跌引发一年高达1,400亿美元的损失

巴菲特旗下房地产经纪商与中国居外网达成营销协议
路透4月17日 - 美国投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)掌管的一家房地产经纪商周一宣布，与中国最大的国际房地产网站居外网达成销售协议，希望能吸引到有意在美国置业的中国富裕人群。
路透莫斯科11月24日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周一称，油价大幅下滑和西方制裁导致俄罗斯一年损失高达1,400亿美元损失。
“制裁导致我们每年损失约400亿美元，油价下跌30%带来约900-1,000亿美元的损失，”西卢安诺夫在记者会上说道。
“影响预算、经济和金融体系的主要问题是：油价的下跌和能源资源销售资金流的下滑。”
国际油价从6月的每桶115美元附近跌至每桶80美元左右。而石油和天然气约占俄罗斯出口收入的三分之二。
俄罗斯经济今年料难以增长，因美国和欧盟的制裁影响了外国投资，加剧了本就存在的经济放缓。
俄罗斯央行的基本假设是俄罗斯经济陷入三年的停滞。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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