俄罗斯下修长期经济增速目标

路透莫斯科11月7日(记者 Lidia Kelly/Darya Korsunskaya) -俄罗斯周四首次承认，该国经济增速将在未来20年落后于全球经济，可能会进入缓慢增长时代。这可能威胁到普京的执政能力。

俄罗斯经济部长乌柳卡耶夫(AlexeiUlyukayev)预测，俄罗斯未来20年的经济增速为年均2.5%，低于此前的4%，也是普京去年再次担任总统前设定目标的一半。

下修经济预测凸显出俄罗斯将是金砖国家中经济力道最弱的国家。俄罗斯经济部预测金砖国家同期经济增速为5.2%。

俄罗斯经济部预测全球经济增幅为3.4%-3.5%，这一前景可能会让普京多次承诺的目标沦为笑柄。普京承诺要在本世纪第二个十年结束前使俄罗斯跻身全球五大经济体。

上述经济展望仍基于对石油价格的预测，凸显出俄罗斯的繁荣极度依赖石油价格的继续高涨。很多分析师认为俄罗斯对石油价格的预测亦过于乐观。

Capital Economics新兴市场首席经济学家NeilShearing表示：“在很大程度上，这一预测接近实际能力了。”

他估计俄罗斯潜在长期经济增速为2%-2.5%，与俄罗斯央行有关经济增速接近潜在水平的观点一致。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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