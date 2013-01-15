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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 18:03 BJT

能源产业: 俄罗斯LUKOIL希望与中国公司合作开发一伊拉克石油项目

路透俄罗斯新乌雷努伊1月15日 - 俄罗斯石油公司LUKOIL 总裁Vagit Alekperov表示,他乐见一家中国公司取代Statoil,作为其在伊拉克West Qurna-2石油项目的合作伙伴.

"与(投资)资金相比,我们更看重产出的长期市场营销,"Alekperov对记者表示.

"因此对我们而言,最合适的伙伴来自中国,那里的石油消费稳定增长,West Qurna项目产量非常大,因此需要高效地处置."

Alekperov表示,LUKOIL力争2013年的产出增加1.5%,该公司去年的产量减少1%.分析师表示,公司在遏制其西西伯利亚油田产出下滑方面取得了一些成功.(完) (编译 丁琦; 审校 孙茉莉)

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