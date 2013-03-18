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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 16:48 BJT

俄罗斯股市: 在银行股引领下跌至年内低点，塞浦路斯存款征税消息引发忧虑

路透莫斯科3月18日 - 银行股周一引领俄罗斯股市走低，投资者聚焦塞浦路斯银行存款征税提案所引发的不确定性。塞浦路斯是大企业青睐的离岸中心，俄罗斯的银行在该国拥有敞口。

0717GMT，基于美元的RTS指数 下跌3.1%至1,490.57点，触及去年12月中以来的最低水平。

基于卢布的MICEX指数 下滑2.4%至1,461.09点，金融分项指数 跌2.7%。

根据评级机构穆迪的资料，截至去年年底，俄罗斯的银行在塞浦路斯银行业共有大约120亿美元的存款，企业存款另有190亿美元。

俄罗斯卢布兑美元跌至2013年低点，但兑欧元上扬，因塞浦路斯消息恐在欧元区引发新动荡，扶助美元在全球市场走强。(完) (编译 隋芬; 审校 王丽鑫)

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