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亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 14:49 BJT

俄罗斯金融市场：股汇市续跌，因乌俄紧张局势升级

路透莫斯科8月29日 - 俄罗斯股市和汇市周五开盘下跌，继周四大跌后继续扩大跌幅，因担忧乌克兰紧张情势升级可能导致西方加强对俄罗斯制裁。

0615 GMT，美元计价的RTS指数 跌1%至1,208点，卢布计价的MICEX指数 跌0.6%至1,415点。

周四，乌克兰总统指责俄罗斯在乌克兰境内部署军队，导致西方国家威胁对俄罗斯采取新制裁后，RTS指数重挫约4%，MICEX指数跌逾2%。

卢布兑美元 周五跌至纪录新低，0629GMT时报37.02，日内下跌0.7%，跌破3月触及的上个纪录低点37。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)
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