俄罗斯金融：央行抛出多达100亿美元外汇储备支持卢布--外汇交易员

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透莫斯科3月3日 - 据莫斯科外汇交易员估算，俄罗斯央行周一抛售多达100亿美元或2%的黄金和外汇储备，以遏制卢布下滑。
”今天(外汇)的抛售规模约为110亿美元，约有100亿美元来自央行，“ VTB Capital的交易员Mikhail Paley表示。
”今天除了央行抛售(外汇)外，其他没有别人，“一大型西方银行的交易员表示。该交易员并称央行抛售了"多达100亿美元。"
1050 GMT时，卢布兑美元 日内下跌2.1%，报36.49。
根据最新数据，俄罗斯央行的外汇储备为4,934亿美元.(完)
(编译 李春喜 审校 于春红)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)