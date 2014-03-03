俄罗斯金融：央行抛出多达100亿美元外汇储备支持卢布--外汇交易员

路透莫斯科3月3日 - 据莫斯科外汇交易员估算，俄罗斯央行周一抛售多达100亿美元或2%的黄金和外汇储备，以遏制卢布下滑。

”今天(外汇)的抛售规模约为110亿美元，约有100亿美元来自央行，“ VTB Capital的交易员Mikhail Paley表示。

”今天除了央行抛售(外汇)外，其他没有别人，“一大型西方银行的交易员表示。该交易员并称央行抛售了"多达100亿美元。"

1050 GMT时，卢布兑美元 日内下跌2.1%，报36.49。

根据最新数据，俄罗斯央行的外汇储备为4,934亿美元.(完)