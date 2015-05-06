俄罗斯汇市：卢布兑美元开盘劲涨，受油价上涨和美元贬值提振

国际油市：美国上周活跃钻机数增幅创下2013年4月以来最多--贝克休斯
路透1月20日 - 美国能源企业本周增加的活跃钻机数(rig count)为将近四年来最多，延续持续了八个月的复苏态势。自从石油输出国组织(OPEC)去年12月初达成减产协议之后，已提振油价站上每桶逾50美元，美国钻探商趁此良机增加开采。
路透莫斯科5月6日 - 俄罗斯卢布周三开盘上涨，得益于油价触及年内新高和美元全线走软的扶助。
0705 GMT，卢布兑美元 上涨1.3%，报49.82；兑欧元 上涨0.9%至55.99。
卢布兑美元汇率周三上涨并突破50卢布，为4月17日以来首次。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透1月20日 - 美国能源企业本周增加的活跃钻机数(rig count)为将近四年来最多，延续持续了八个月的复苏态势。自从石油输出国组织(OPEC)去年12月初达成减产协议之后，已提振油价站上每桶逾50美元，美国钻探商趁此良机增加开采。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日(一) 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 +0.5% +1.1% 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 94 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月20日(五) -- 中国国内生产总值(GDP)(较上年同期) 第四季 +6.8% +6.7% 工业增加值 12月 +6.0% +6.1
* 宣誓就职仪式后美元几无变动 * 特朗普就职演讲没有强调政策细节 路透纽约1月20日 - 美元周五走低，交投震荡，因投资者在新总统特朗普的就职演说中 没有找到对美元下大赌注的理由。 特朗普讲话期间美元指数 一度跌至盘中低位，因特朗普在讲话中承诺“美国优先 ”，再次引发一些对贸易保护主义政策的担忧。 但跌幅微弱，因特朗普没有谈及具体的经济和贸易政策。 “看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone 称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后 去年初出现的巩固。” 美国联邦储备理事会(FED/美联储去年)12月上调隔夜利率，为2016年首次升息，2015年 12月的升息则为近10年来的首次。 美元兑欧元 、日圆 和英镑 下跌，周五稍早曾录得微弱涨幅。 美元兑澳元 、新西兰元 和加元 ，以及大部分其它主要商品生产国货 币上涨。 市场不确定性令美元在