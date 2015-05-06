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货币新闻 | 2015年 5月 6日 星期三 15:15 BJT

俄罗斯汇市：卢布兑美元开盘劲涨，受油价上涨和美元贬值提振

路透莫斯科5月6日 - 俄罗斯卢布周三开盘上涨，得益于油价触及年内新高和美元全线走软的扶助。

0705 GMT，卢布兑美元 上涨1.3%，报49.82；兑欧元 上涨0.9%至55.99。

卢布兑美元汇率周三上涨并突破50卢布，为4月17日以来首次。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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