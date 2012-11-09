俄罗斯国家资本主义逼走股市投资者

路透莫斯科11月8日电(记者 Maya Dyakina)---普京回归了，一起回归的还有寻求报复的国家资本主义，这让看好俄罗斯股市的投资者日益减少。投资者曾希望普京的改革承诺能重振俄罗斯经济。

在经历了混乱的选举周期後，俄罗斯恢复了政治秩序，但股市表现依然不尽人意，市场成交下滑，投资者发现自己越来越被与政治有关的董事会边缘化。

对俄罗斯天然气工业股份公司(GAZP.MM)为代表的资源巨头公司治理的整顿或许能吸引买家。

但是，投资分析人士称，俄罗斯石油公司(Rosneft)以550亿美元收购TNK-BP後似将成为全球以产量计最大上市石油企业，投资趋势却与此背道而驰。

莫斯科投行Renaissance Capital分析师Milena Ivanova-Venturini表示：“投资者对俄罗斯的第一印象是，人们已然放弃了它。”

在今年5月重返总统宝座後，普京倡导“新经济”，要求各部长推动投资，整顿效率低下的国有企业，促进经济多元化发展。

但在此後的数月中，俄罗斯未能兑现有利於市场经济的改革诺言，且国家对经济实施了进一步干预，导致俄罗斯股市交易量下滑三成。

今年10月，俄罗斯股市指标股指MICEX成分股的交易总额为210亿美元，同比下降58%。这也是自2009年初全球金融危机最严重时期以来的成交量低谷。

资本继续外逃反映俄罗斯投资者信心不足以及外国投资者的避险要求。那些希望投资俄罗斯的人还可以从公债投资中获得更安全、更丰厚的回报，这也对俄罗斯股市构成打击。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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