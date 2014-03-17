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货币新闻 | 2014年 3月 17日 星期一 14:20 BJT

俄罗斯股市：开盘意外大涨2.5%，此前克里米亚公投愿意加入俄罗斯

路透莫斯科3月17日 - 俄罗斯股市周一开盘意外走高，此前乌克兰的克里米亚地区公投结果显示多数倾向于加入俄罗斯。

以美元计价的RTS指数 上涨2.5%，至1,088.7点，而以卢布进行交易的MICEX指数上涨2.4%，报1,266.3点。

分析师表示，他们曾预计俄罗斯资产将会下跌，因为西方对俄攫取克里米亚要采取的制裁措施存在不确定性。

卢布兑美元 开盘走低0.3%，兑欧元 下跌0.2%。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)
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