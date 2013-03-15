俄罗斯能源部长称可能提高向中国的油气供应

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月6日
路透4月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间17:48时，1港元=0.88766人民币)
路透圣彼得堡3月15日 - 俄罗斯能源部长Alexander Novak称，该国可能通过东西伯利亚-太平洋管道的一条支线，增加对中国的石油供给，不过没有考虑经由哈萨克斯坦增加供应。
Alexander Novak对记者称，在下周中国新任主席习近平将访问莫斯科之际，俄罗斯正在着手提高向中国油气供应的计划。
“这个问题仍然处于进展阶段，”他称，并拒绝评论协议前景。“一周后就会告诉你。”(完)
(编译 王丽鑫; 审校 田建华)
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路透香港4月6日 - 香港投资公司--东英金融周四称，今天与光证国际、南南合作金融中心签署协议，共同组建一带一路基金，首期规模为2亿美元。
路透香港4月6日 - 国际会计和谘询公司罗兵咸永道（普华永道、资诚）周四发表最新调查显示，香港大多数的金融机构有意与金融科技公司结成合作伙伴，多于内部改造，惟资讯保安及人才竞争问题令人头痛。