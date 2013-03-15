俄罗斯能源部长称可能提高向中国的油气供应

路透圣彼得堡3月15日 - 俄罗斯能源部长Alexander Novak称，该国可能通过东西伯利亚-太平洋管道的一条支线，增加对中国的石油供给，不过没有考虑经由哈萨克斯坦增加供应。

Alexander Novak对记者称，在下周中国新任主席习近平将访问莫斯科之际，俄罗斯正在着手提高向中国油气供应的计划。

“这个问题仍然处于进展阶段，”他称，并拒绝评论协议前景。“一周后就会告诉你。”(完)

(编译 王丽鑫; 审校 田建华)

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