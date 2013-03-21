俄罗斯总理称或重新考虑外汇储备中欧元占比

路透莫斯科3月21日 - 国际文传电讯社(Interfax)周四引述俄罗斯总理梅德韦杰夫的话称，有鉴于欧元区处理塞浦路斯纾困的拙劣手法，俄罗斯可能需重新检视该国央行储备中欧元所占的份额。

“我很想用乐观的方式回答，可是我得说，这是得要考虑的一个原因，”梅德韦杰夫被问到塞浦路斯的情况是否会成为俄罗斯降低储备中欧元份额的原因时称。

俄罗斯外汇储备排名世界第四，截至1月1日，欧元约在其中占42%。俄罗斯截至1月1日的黄金及外汇储备总额合到5,370亿美元。

“这是一大笔钱，但对我们以及对其他任何国家来说，可预见性都非常重要，而该(向银行储蓄征税的)提议不仅不可预知，也证明有一定的不足，”梅德韦杰夫表示。

塞浦路斯议会否决为获取欧盟100亿欧元援助所必需的银行存款课税提案，并将银行停业时间延长至下周以避免金融混乱。

“如果塞浦路斯可以这么做，那么西班牙、意大利或者其他有财政问题的国家为什么不能？他们明天将开始让那里的存款充公了。这是开始考虑(外汇储备中欧元占比)的一个原因，”他补充说。

梅德韦杰夫周三还表示，欧盟的做法就像“公牛闯进了瓷器店”，并将欧盟的提议比作前苏联时期将私人财产充公的做法。欧盟的提议将迫使俄罗斯储户对救助塞浦路斯银行业做出贡献。(完)

(编译 张若琪/杜明霞；审校 田建华)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。