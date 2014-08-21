俄罗斯责令四家麦当劳餐厅停业 指因卫生违规

路透莫斯科8月20日 - 俄罗斯周三责令莫斯科四家麦当劳餐厅暂停营业，原因是违反卫生规定。此时正值美俄关系因乌克兰问题恶化之际。

四家被食品安全部门责令停业的餐厅中，包括在前苏联后期开业的俄罗斯第一家麦当劳餐厅。该公司称这是其全球客流量最大的餐厅。

周三晚间，通常顾客盈门的餐厅关着灯，门上挂着牌子写着“因技术原因”停业。

麦当劳(McDonalds)(MCD.N)周三收跌0.28%，报94.19美元，而当天美股小幅上扬。

俄罗斯联邦消费者权益保护和公民权益监督局(Rospotrebnadzor)在一份声明中称，发现其卫生方面多处违规。一名监督局消息人士称，该局已经查封餐厅的部分场地。

在被问及停业决定是否是报复美国等国家对俄国的经济制裁，该消息人士拒绝评论，并提起有关卫生违规的声明。

麦当劳总部发表声明称，“我们正仔细研究文件资料，以厘清应该要怎么做才能够尽快让这些餐厅恢复营运。”

麦当局受到俄罗斯政府加强监管的情势上月更加明朗，当时监管当局表示确认麦当劳产品品质不合规范，引发该连锁店食品安全的疑虑。

以往曾与监管当局产生龃龉的外国食品生产商们指称，该局是听从政府当局的命令行事；而监管当局对此则予以否认。

麦当劳在俄罗斯拥有438家分店，据2013年年报，公司将俄罗斯视为美加以外最重要的七大市场之一。

Janney Capital Markets餐饮业分析师Mark Kalinowski指出，“俄罗斯是麦当劳的一大亮点，”他称麦当劳在欧洲的营业利润约有10%来自俄罗斯，而欧洲的获利约占整体营业利润的三分之一左右。(完)

(编译 王丽鑫/龚芳; 审校 张明钧)

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