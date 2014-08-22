麦当劳在俄数十间餐厅遇卫生检查 西方企业担心遭报复

路透莫斯科8月21日（记者 Polina Devitt/Alissa de Carbonnel） - 俄罗斯周四表示，正在调查俄罗斯数十间麦当劳餐厅。很多商人表示，这是俄罗斯针对西方制裁所进行的报复，并担心这种报复可能会波及其他代表西方资本主义的企业。

俄罗斯食品安全监管机构表示，他们正调查麦当劳是否存在违反卫生法规的行为，但很多商界人士表示，这是俄罗斯与西方因乌克兰问题关系恶化的反映。

俄罗斯美国商会(American Chamber of Commerce)执行长Alexis Rodzianko表示：“显然，这是受围绕乌克兰危机的政治问题驱使。”

“我的问题是：这仅是一次警告还是一次运动的开始？”

俄罗斯本月早些时候宣布禁止进口西方食品，此前美欧针对俄罗斯将克里米亚并入版图以及俄支持乌克兰东部分离主义运动，对俄罗斯实施了经济制裁。

商界对于这种贸易风险日渐沮丧，多名俄罗斯中层商人联名支持英国企业家Richard Branson呼吁政客们停止冲突的信件。

信件称：“作为来自俄罗斯、乌克兰和世界其他各国的商业领导人，我们敦促我们的政府合力确保我们不会陷入过去冷战时代的痛苦。”

麦当劳是俄罗斯一个最为明显的美国资本主义的象征。目前，俄罗斯拥有438间麦当劳餐厅。

俄罗斯周三责令莫斯科四家麦当劳餐厅暂停营业，其中还包括麦当劳在俄罗斯开设的第一家餐厅。

安全监管机构周四称，他们正开始在俄罗斯多个地区展开不定期检查。

麦当劳俄罗斯发言人表示：“我们了解正在发生的事情。我们一向欢迎任何检查。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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