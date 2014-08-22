麦当劳在俄数十间餐厅遇卫生检查，西方企业担心遭报复

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月21日（记者 Polina Devitt/Alissa de Carbonnel） - 俄罗斯周四表示，正在调查俄罗斯数十间麦当劳餐厅。很多商人表示，这是俄罗斯针对西方制裁所进行的报复，并担心这种报复可能会波及其他代表西方资本主义的企业。
俄罗斯食品安全监管机构表示，他们正调查麦当劳是否存在违反卫生法规的行为，但很多商界人士表示，这是俄罗斯与西方因乌克兰问题关系恶化的反映。
俄罗斯美国商会(American Chamber of Commerce)执行长Alexis Rodzianko表示：“显然，这是受围绕乌克兰危机的政治问题驱使。”
“我的问题是：这仅是一次警告还是一次运动的开始？”
俄罗斯本月早些时候宣布禁止进口西方食品，此前美欧针对俄罗斯将克里米亚并入版图及俄支持乌克兰东部分离主义运动，对俄罗斯实施了经济制裁。
商界对于这种贸易风险日渐沮丧，多名俄罗斯中层商人联名支持英国企业家Richard Branson呼吁政客们停止冲突的信件。
信件称：“作为来自俄罗斯、乌克兰和世界其他各国的商业领导人，我们敦促我们的政府合力确保我们不会陷入过去冷战时代的痛苦。”
麦当劳是俄罗斯一个最为明显的美国资本主义的象征。目前，俄罗斯有438间麦当劳餐厅。
俄罗斯周三责令莫斯科四家麦当劳餐厅暂停营业，其中包括麦当劳在俄罗斯开设的第一家餐厅。
安全监管机构周四称，他们正开始在俄罗斯多个地区展开不定期检查。
麦当劳俄罗斯发言人表示：“我们了解正在发生的事情。我们一向欢迎任何检查。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申