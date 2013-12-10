（修正）普京下令撤销俄新社等官媒

(修正第一段措辞，将“两家主要官方新闻通讯社”改为“两家主要官方媒体”。)

路透莫斯科12月9日（记者 Timothy Heritage） -俄罗斯总统普京加紧对本国媒体的控制，周一下令撤销两家主要官方媒体，成立一家由更保守主编领导的新通讯社以改善国家形象。

俄罗斯新闻社（简称：俄新社）和俄罗斯之声广播电台被撤销，新成立的通讯社名称为今日俄罗斯（RossiyaSegodnya），这是遭遇抗议示威活动后普京加强总统权力的举动之一。

面对西方对俄罗斯人权及民主记录的批评之声日渐高涨，加上他们指责俄罗斯欺负乌克兰等邻国，此举还旨在改善俄罗斯的国际形象。

俄罗斯的大多数媒体机构都忠于普京，支持反对者的并不多。此次重组凸显了媒体对普京继续大权在握以及克里姆林宫关注总统支持率和形象的重要性。

俄新社是明年2月索契冬奥会的东道主通讯社和图片库，目前尚不清楚此举对索契冬奥会有何影响。

新成立通讯社的主管由DmitryKiselyov担任，此人支持普京，担任电视节目主持人，凭借就国内外事务发表挑衅且尖刻的言论而闻名。

俄罗斯总统办公厅主任谢尔盖·伊万诺夫（SergeiIvanov）告诉记者，此举旨在节省开支，向外界阐释俄罗斯的政治，扞卫俄罗斯利益。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。