普京治下俄罗斯独立媒体艰难生存

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Timothy Heritage

路透莫斯科7月30日 - 俄罗斯知名记者Alexei Venediktov出门一定要带保镖，不接手机电话，因为怕被追踪。

2009年有人在他的公寓外留下带有斧子的砧板后，他就一直担心自己的安全问题；今年他逃离了俄罗斯一周，因为害怕自己在打击名单上。

如此警惕在俄罗斯似乎也不是没有必要，这10年来至少有17名记者已经被杀。俄罗斯总统普京称，Venediktov担任主编的莫斯科回声电台（Ekho Moskvy）“对我日夜吐槽”。

俄罗斯官方媒体就乌克兰危机发动了全面的信息战，莫斯科回声电台等独立媒体艰难地生存，并担忧对他们的束缚在加强。

这些媒体的编辑们在接受采访时表示，他们很少感觉到令其服从的直接压力，但克里姆林宫拥有金融、立法和司法手段，更不用说对广告商的恐吓和胁迫。

“你每天上班都要像是自己最后一天上班……这是我的记者们所想的，他们就是这样工作的，”Venediktov在莫斯科回声电台总部接受采访时说道。

他暗示莫斯科回声电台只有在普京允许的情况下才能生存，“我们知道莫斯科回声电台的未来取决于一个人。”

批评人士指责普京加大力度镇压异见者、压制国内社会、将媒体作为维护权力和影响公众意见的政治武器。克里姆林宫则对此予以否认。

一些对当局持批评意见的媒体仍然存在，这有助于普京转移国内外所称俄罗斯没有媒体自由的指责，并让反对派有渠道发泄情绪。

独立媒体的报导也受到西方标准的限制，很少会直接指责普京，不过总理梅德韦杰夫政府被认为是可以批评的对象。

直接针对普京的个人财富或个人生活被普遍视为出格的行为。《莫斯科记者报》2008年曾指责普京的婚姻生活，此后不久该报就神秘地关闭了。

普京2000年上台后的最初举措之一就是恢复克里姆林宫对媒体的控制。大多数俄罗斯媒体现在是国有或由忠于普京的个人或公司所有。

尽管控制严格，59岁的Venediktov表示他的报导只是时而遭到当局的指责，“有时是在喝茶的时候，有时是在喝伏特加的时候，有时是在喝白兰地的时候。”

间接的压力则更为常见。

莫斯科回声电台感觉到了俄罗斯媒体监管机构的压力，该机构去年对莫斯科回声电台一个有关乌克兰的节目进行了警告，称该节目包含“为战争和其他罪行辩护”的信息。如果第二次受到警告将意味着关门大吉。

Venediktov称，莫斯科回声电台的控股公司Gazprom-Media Holding忠于普京，但无法罢免他的主编一职，因为这需要他的记者们支持。但他能感到广告收入下降和广告部门精简带来的经济压力。

Gazprom-Media Holding称，Venediktov能保住工作、继续批评当局，是政府尊重媒体自由的证据。

《新时代》（New Times）杂志主编Yevgenia Albats表示，当被问及普京为什么允许一些独立媒体存在时，她感到吃惊。

“俄罗斯不是一个极权国家，”她说道，但是克里姆林宫有很多办法挤压那些指责政府的媒体。

“如果你忠诚（于克里姆林宫），你就能获得广告。如果你不忠诚，你就得不到广告，”Albats说道。

她称《新时代》三年前曾被警察突击检查过，她自己也曾在家里发现过监听设备，在办公室的一次采访中她还表示不怀疑“有其他人也参与了这次对话”。

该杂志近期报导了对俄罗斯如何吞并克里米亚的调查，得出吞并计划由四个人制定的结论；还对同性恋问题进行了报导，而这正是俄罗斯媒体不能涉及的禁区。

《新时代》杂志现在靠赞助、销售和订阅费勉强度日。

“我猜从乌克兰危机开始，（独立媒体的）日子就愈加艰难了，”Albats说道。

“获取信息更加费劲，接触决策者愈发困难，人们不敢做采访、害怕被杂志提到姓名。”（完）