俄总理梅德韦杰夫：克里米亚回归是俄罗斯的宿命

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透莫斯科12月10日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周三称，克里米亚回归俄罗斯是俄罗斯的宿命。
他在接受俄罗斯媒体采访时说：“克里米亚问题不是个经济问题。当我们谈到克里米亚时……我们意识到，这是我们的历史、我们的宿命，也是我们的痛苦……我们意识到有许多我们的人民（生活在那里），他们今年投票决定重返俄联邦。”
今年早些时候克里米亚并入俄罗斯，引发了数十年来东西方之间最严重的危机，西方国家因此对俄罗斯进行广泛制裁，包括冻结资产和禁发签证等措施。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。