俄总理梅德韦杰夫：克里米亚回归是俄罗斯的宿命

他在接受俄罗斯媒体采访时说：“克里米亚问题不是个经济问题。当我们谈到克里米亚时……我们意识到，这是我们的历史、我们的宿命，也是我们的痛苦……我们意识到有许多我们的人民（生活在那里），他们今年投票决定重返俄联邦。”