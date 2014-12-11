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时事要闻 | 2014年 12月 11日 星期四 09:01 BJT

俄总理梅德韦杰夫：克里米亚回归是俄罗斯的宿命

路透莫斯科12月10日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周三称，克里米亚回归俄罗斯是俄罗斯的宿命。

他在接受俄罗斯媒体采访时说：“克里米亚问题不是个经济问题。当我们谈到克里米亚时……我们意识到，这是我们的历史、我们的宿命，也是我们的痛苦……我们意识到有许多我们的人民（生活在那里），他们今年投票决定重返俄联邦。”

今年早些时候克里米亚并入俄罗斯，引发了数十年来东西方之间最严重的危机，西方国家因此对俄罗斯进行广泛制裁，包括冻结资产和禁发签证等措施。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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