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时事要闻 | 2014年 12月 10日 星期三 18:21 BJT

梅德韦杰夫称亚洲市场愿与俄银行和企业合作

路透莫斯科12月10日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周三称，亚洲金融市场总体上愿意与俄罗斯企业和银行合作，并可能成为已对俄关闭的西方市场的替代市场。

“我们的企业在欧洲和美国都借不到钱，至于亚洲，那里的形势不错：我们在与我们的伙伴们合作，他们总体上愿意与我们的银行合作，”他说道。

梅德韦杰夫并称，俄罗斯将需要“相当长一段时间”来克服对能源出口收入的依赖。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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