梅德韦杰夫称亚洲市场愿与俄银行和企业合作

路透莫斯科12月10日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周三称，亚洲金融市场总体上愿意与俄罗斯企业和银行合作，并可能成为已对俄关闭的西方市场的替代市场。

“我们的企业在欧洲和美国都借不到钱，至于亚洲，那里的形势不错：我们在与我们的伙伴们合作，他们总体上愿意与我们的银行合作，”他说道。