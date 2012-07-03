梅德韦杰夫出席远东一大桥落成典礼

俄罗斯总理梅德韦杰夫7月2日出席一座斥资10亿美元建成的连接远东岛屿的落成典礼。 REUTERS/Dmitry Astakhov/RIA Novosti/Pool

路透符拉迪沃斯托克7月2日电（记者 Denis Dyomkin）---俄罗斯总理梅德韦杰夫周一出席一座斥资10亿美元建成的连接远东岛屿的大桥的落成典礼，外界认为这凸显克里姆林宫渴望不计成本地保持在该地区的影响力，以应对中国崛起。

“我们必须全面意识到远东的潜力，将远东整合到全国经济体系中来。”梅德韦杰夫在参加完大桥落成典礼後与地区官员会谈时说道。

这座大桥长3.1公里，连接港口城市符拉迪沃斯托克和俄罗斯岛(Russky Island)。该岛曾是一个军事基地，9月1日俄罗斯将在这里举办亚太经济合作组织年度峰会。

俄罗斯国内的反对派别对这座大桥颇有微词，称其为“不知通向哪里的大桥”，并指责耗资太大。

“我确信大桥将为很多人提供便利，比如符拉迪沃斯托克和俄罗斯岛的居民，以及本国和外来的游客。”梅德韦杰夫说道。

梅德韦杰夫和普京都曾表示，发展远东非常重要。远东占俄罗斯国土面积的三分之一，但人口只占4%。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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