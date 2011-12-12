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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 12日 星期一 13:33 BJT

梅德韦杰夫下令调查杜马选举 仍遭受指责

俄罗斯总统梅德韦杰夫周日下令对杜马选举进行调查，周六数万抗议者称选举存在舞弊，要求废除选举结果并进行重选。梅德韦杰夫在其Facebook上写道："我不同意抗议者的标语和声明。不过，我已要求对来自选举站的信息进行调查，看是否符合选举法。" 路透

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