梅德韦杰夫挺新法 秀“梅普”和谐

路透莫斯科12月7日电---俄罗斯总理梅德韦杰夫周五力挺该国颁布的新法，表明其仍拥护总统普京。反对派称这些新法旨在压制异见。

梅德韦杰夫接受俄罗斯五家电视台采访，言语中似在表明其与普京立场一致，或许为平息外界关於普京可能撤去其总理职务的传言。

俄罗斯新法规定，任何非营利组织只要符合“受到境外资助”和“从事政治活动”这两个特征，均将被列入“外国代理人”类别。有说法称这种界定有贬损含义，让人想起冷战。

当被问及前述问题时，梅德韦杰夫回答道：“‘代理人’这个词有什麽问题？就是‘代表’的意思，仅此而已。其他都是巧合。”

俄罗斯在过去六个月中还通过了其他立法，包括扩大了叛国罪的定义，提高了对抗议者的罚金以及提高对诽谤罪的罚金等，有人认为这标志着一种压制反对派的趋势，梅德韦杰夫对此则不以为然。

智库全球化问题研究所（Institute of Globalisation Problems）本周在报告中称，由於不同利益集团的幕後争斗，梅德韦杰夫的总理职位也许只能保到明年3月或4月。

还有的政治专家则称，普京可能会让梅德韦杰夫在任更长时间，至少要等到经济放缓或者再出现一次危机，需要後者出来当替罪羊。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。