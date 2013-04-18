梅德韦杰夫为其执政表现进行辩护

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科4月17日（记者 Timothy Heritage） - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周三在议会发表讲话时为在任期间的表现进行辩护，此前总统普京暗示他可能正在对长期盟友梅德韦杰夫失去耐心。

几个月来，媒体和政治分析人士一直猜测，如果俄罗斯经济继续下滑，普京可能让梅德韦杰夫当替罪羊。

非官方视频片段显示，普京威胁称若不执行其社会支出计划，他将解除一些高官的职务，而执行该计划最终是梅德韦杰夫政府的责任。该视频播出后，梅德韦杰夫予以反击。

视频显示，在与地方官员和政府部长的会议上，普京要求摄影机停止录制，他愤怒、不经意的评论再次引发外界猜测他对梅德韦杰夫失去信心。

现年47岁的梅德韦杰夫在发表政府工作报告时请求议会提供支持。

“我们生活在一个不断变化、迅速发展的世界里。全球化和复杂程度如此之高，以至于有时我们无法跟得上变化，”梅德韦杰夫说道，并承认如果全球大宗商品价格继续下滑，俄罗斯可能被拖入衰退。

“另一方面，我们的社会提供了很多机会。因此我希望未来的俄罗斯是个强大、人们生活舒适的国家。”

在对议会的讲话中，他呼吁团结，并表示希望其政府工作得到尊重。（完）