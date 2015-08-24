俄总理视察日俄争议岛屿 日方提出抗议

路透东京/ITURUP 8月22日 - 日本周六就俄罗斯总理梅德韦杰夫视察日俄存在争议的岛屿提出抗议。日俄对位于太平洋的四个岛屿存在主权争议，此事导致两国关系自二战结束以来一直紧张。

俄方将两国存在主权争议的这些岛屿称为南千岛群岛，日方则称为北方四岛。

日本外务省称，梅德韦杰夫周六对Iturup岛进行视察后，日本外务省高官Hajime Hayashi通过电话向俄罗斯驻日本大使Evgeny Afanasiev提出了抗议。

《日本经济新闻》报导称，日本外务大臣岸田文雄将推迟原定8月底对俄罗斯的访问。报导没有提供详情。

梅德韦杰夫在Iturup岛上称，日方的态度不会阻止俄罗斯进行更多的此类视察活动。

“我们的立场很简单：我们希望与日本做朋友，日本是我们的邻邦。我们对日本持良好的态度，但这与南千岛群岛没有任何关系，这些岛屿是俄罗斯联邦领土的一部分。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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