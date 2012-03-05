梅德韦杰夫下令审视多个刑事案件

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透莫斯科3月5日电---克里姆林宫发表声明称，总统梅德韦杰夫周一下令最高检察官研究多个刑事案件的合法性，其中包括前石油大亨霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）案。
该声明列出了涉及32人的案件清单，其中包括霍多尔科夫斯基，但未提供更多细节。声明称，梅德韦杰夫已下令最高检察官研究这些案件，不迟於4月1日向他汇报研究结果。
霍多尔科夫斯基2010年获刑，刑期至2016年。许多批评人士认为，此案有政治因素作祟。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。