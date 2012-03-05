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时事要闻 | 2012年 3月 5日 星期一 14:46 BJT

梅德韦杰夫下令审视多个刑事案件

路透莫斯科3月5日电---克里姆林宫发表声明称，总统梅德韦杰夫周一下令最高检察官研究多个刑事案件的合法性，其中包括前石油大亨霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）案。

该声明列出了涉及32人的案件清单，其中包括霍多尔科夫斯基，但未提供更多细节。声明称，梅德韦杰夫已下令最高检察官研究这些案件，不迟於4月1日向他汇报研究结果。

霍多尔科夫斯基2010年获刑，刑期至2016年。许多批评人士认为，此案有政治因素作祟。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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