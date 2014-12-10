梅德韦杰夫称制裁对俄和西方均有害

路透莫斯科12月10日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周三称，西方因乌克兰问题对俄罗斯实施的制裁对俄罗斯经济有害，但西方经济也受到影响。

“（制裁）对实施制裁国家的经济和企业的损害与（对我们的损害）一样大，”他在接受俄罗斯媒体采访时称。

梅德韦杰夫在周三还表示，卢布贬值损及俄罗斯经济，并称卢布遭低估，认为卢布将会走强。

“（卢布走弱）对预算、如何平衡预算有一定影响，以及很多其他原因啦，不过……卢布大幅贬值对国家和经济均不利，”他在接受采访时称。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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