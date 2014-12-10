梅德韦杰夫称制裁对俄和西方均有害

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透莫斯科12月10日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周三称，西方因乌克兰问题对俄罗斯实施的制裁对俄罗斯经济有害，但西方经济也受到影响。
“（制裁）对实施制裁国家的经济和企业的损害与（对我们的损害）一样大，”他在接受俄罗斯媒体采访时称。
梅德韦杰夫在周三还表示，卢布贬值损及俄罗斯经济，并称卢布遭低估，认为卢布将会走强。
“（卢布走弱）对预算、如何平衡预算有一定影响，以及很多其他原因啦，不过……卢布大幅贬值对国家和经济均不利，”他在接受采访时称。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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路透新加坡4月27日 - 油气咨询公司Rystad Energy的创始人Jarand Rystad表示，美国页岩油正在以远高于预期的速度增长，并且正在全球扩大市场份额，这带来了该国与石油输出国组织(OPEC)之间爆发“产量大战”以及油价下滑的风险。
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。