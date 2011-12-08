梅德韦杰夫微博爆粗口辱骂反对派

俄罗斯总统梅德韦杰夫周三在其Twitter官方微博上以粗俗语言辱骂反对派人士，在网上引发不小的骚动。其微博写道：''如果有人在博客中写出‘骗子和小偷党'，那麽他无疑是一头蠢驴。''''骗子和小偷党''是反对派形容执政的统一俄罗斯党的说法。路透