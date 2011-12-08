版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 12月 8日 星期四 13:18 BJT

梅德韦杰夫微博爆粗口辱骂反对派

俄罗斯总统梅德韦杰夫周三在其Twitter官方微博上以粗俗语言辱骂反对派人士，在网上引发不小的骚动。其微博写道："如果有人在博客中写出‘骗子和小偷党'，那麽他无疑是一头蠢驴。""骗子和小偷党"是反对派形容执政的统一俄罗斯党的说法。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐