梅德韦杰夫微博爆粗口辱骂反对派

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透莫斯科12月7日电---俄罗斯总统梅德韦杰夫周三在其Twitter官方微博上以粗俗语言辱骂反对派人士，在网上引发不小的骚动。
梅德韦杰夫和总理普京大权在握，日益遭到示威者反对。示威者称周日的国家杜马选举不公平。
微博写道："如果有人在博客中写出‘骗子和小偷党'，那麽他无疑是一头蠢驴。"
"骗子和小偷党"是反对派形容执政的统一俄罗斯党的说法。反腐博客作者纳瓦尔尼(Alexei Navalny)首创这一说法，他周二因支持反普京示威运动而被判15天监禁。
克里姆林宫表示，梅德韦杰夫的账户出现了"一条不适当的微博信息"，并称一名官员应为此负责。声明称："他们将对此进行惩处。"
这条微博似乎颠覆了梅德韦杰夫儒雅、Twitter迷的领导人形象。
原始微博内容可见于此处： twitpic.com/7pfly7。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。