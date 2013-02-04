神秘YouTube视频指责梅德韦杰夫叛国

路透莫斯科2月1日（记者 Thomas Grove） - 一个关于俄罗斯总理梅德韦杰夫的视频被传上了YouTube。不祥的音乐声中，梅德韦杰夫与奥巴马交换神秘的眼神。俄罗斯盟友卡扎菲的尸体从污泥中被拖过。盯着梅德韦杰夫的镜头显示他在椅子上冒汗，不安地晃动。解说者使用了“叛国”这个词。

视频长达一个多小时，使用存档画面和近期的采访。视频把梅德韦杰夫描绘成一个软弱、随时准备将俄罗斯利益拱手送给美国的人。

该视频经过专业制作，特别指责梅德韦杰夫允许有关利比亚的联合国决议通过，导致卡扎菲2011年被推翻和杀害。

“俄罗斯不只支持国际社会的声音，梅德韦杰夫还试图提供更有价值的服务，那就是叛国，”解说者说道，将梅德韦杰夫描绘成西方国家的工具。

梅德韦杰夫的发言人拒绝对该视频予以置评。

这是六个月里第二个关于梅德韦杰夫的负面视频。

视频的制作者是个秘密。该视频通过一个带有俄罗斯双头鹰标志的YouTube帐号发布，以副总理Dmitry Rogozin的名义发布。但是Rogozin否认与该视频有任何关系。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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