俄退休将领指责梅德韦杰夫临战优柔寡断

路透莫斯科8月8日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯一些退休将领指责总理梅德韦杰夫在2008年俄罗斯与格鲁吉亚的战争中表现优柔寡断，这是梅德韦杰夫5月卸任总统後遭到的最严重攻击。

在俄格战争四周年纪念日之际，这些退休将领在网上流传的一份“失去的一天（The lost day）”的纪录片中如此说道，其中包括俄罗斯前总参谋长巴卢耶夫斯（Yuri Baluyevsky）。

与此同时，有分析人士认为有迹象显示梅德韦杰夫已逐渐沦为普京的傀儡，地位可能进一步下降。

2008年8月，格鲁吉亚军队袭击南奥塞梯（South Ossetia），俄罗斯随後以恢复宪法秩序为由派兵攻入该地区。格鲁吉亚称，那次袭击是由俄罗斯支持的分裂分子挑起，目的是想引诱该国落入陷阱；俄罗斯则称，他们是在保护平民。

梅德韦杰夫飞往南塞奥梯首府茨欣瓦利（Tskhinvali）参加一个纪念活动，而他恰在此时遭遇指责。

巴卢耶夫斯的指责措辞最为尖锐。他说：“依我之见，总司令应当说：‘按计划行动’。这项基本命令至关重要，但是在严重推迟後才下达的。”

“我敢确定，（命令）是身在北京的普京催促下才下达的。这里的所有人都很害怕，”他说。战争爆发时，时任总理的普京正在参加北京奥运会。

巴卢耶夫斯目前是俄罗斯国家安全委员会的顾问，他在那次战争爆发前两个月被梅德韦杰夫解除了职务。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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