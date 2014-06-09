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中国财经 | 2014年 6月 9日 星期一 17:44 BJT

俄第二大移动通信运营商MEGAFON与华为签七年供应合同

路透莫斯科6月9日 - 俄罗斯第二大移动通信运营商Megafon(MFON.MM)(MFONq.L)周一宣布，已经与主要设备供应商中国华为扩大合作，双方签署为期七年的新供应合同。

Megafon在声明中称，该交易价值“数百亿卢布”，(华为)将提供2G、3G和LTE(长期演进技术，Long Term Evolution)网路建设和更新换代的设备，以及软件和维护。(完)

(编译 杜明霞；审校 田建华)

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