俄军在乌克兰边境附近举行新的演习 欧美严厉警告

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
*默克尔称会出现“灾难”，除非莫斯科改变做法
* 克里警告若克里米亚推进公投，将采取“严厉措施”
* 克里米亚领导人预计多数民众会投票支持与俄罗斯合并
路透柏林/莫斯科3月13日 -俄罗斯周四在其与乌克兰接壤的边境地区举行新的军演，吞并乌克兰克里米亚地区的计划没有后退迹象，尽管欧盟(EU)与美国推动制裁的力度强于预期。
德国总理默克尔发表异常强硬且激烈的讲话，警告除非俄罗斯改变做法，否则会出现“灾难”。乌克兰对立的两派示威者发生打斗，一名男子死亡。
默克尔态度极其鲜明。此前外界怀疑她可能努力避免与俄罗斯总统普京对抗。
“和俄罗斯的邻国一样，我们不仅把它视为威胁。这不仅会改变欧盟与俄罗斯之间的关系，”她对议会表示，“也这会给俄罗斯带来巨大的损害，经济上和政治上的损害。”
美国务卿克里称，如果克里米亚周日公投，美国和欧盟将在周一采取一系列针对俄罗斯的严厉措施予以回应。
默克尔近日成为威胁对俄罗斯采取严厉措施的主要人物。她在原东德长大，会说流利的俄语。
情势发展迅速，似乎表明莫斯科争取在西方能采取协调行动之前，让吞并克里米亚成为既成事实。
俄罗斯以前夺占前苏联加盟共和国的领土并没有遇到严重后果。俄罗斯2008年出兵格鲁吉亚并夺取了两个分离地区。但如果普京这次也希望不会引起强烈反响，可能打错了算盘。
欧盟最快周一就可能实施制裁措施，已经给俄罗斯经济蒙上阴影。
高盛调低了对今年俄罗斯经济成长的预估，从3%降至1%，认为乌克兰紧张局势导致资本外逃。高盛表示，今年以来外流资本已达450亿美元，主要是俄罗斯人把资金存往国外。
俄罗斯股市周四触及四年半低点，2月中旬以来下跌了20%。俄罗斯债券违约保险成本升至近两年来最高。
这场危机迫使一些俄罗斯公司搁置了在国外公开上市筹资的计划。
莫斯科誓言对西方制裁以牙还牙。但欧洲领导人似乎认为，俄罗斯受到的损害将远大于欧洲。(完)
(编译 张涛；审校 龚芳)
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