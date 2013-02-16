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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 16日 星期六 14:08 BJT

流星坠落俄罗斯 逾千人受伤

俄罗斯中部地区周五有陨石划过天际并坠落，导致建筑物损毁，许多玻璃被震碎，约1,200人受伤。 俄罗斯科学院表示，此次爆炸的陨石重约10吨，成分可能主要是铁，进入大气层后在离地面约30-50公里的上空解体。该机构称，陨石进入大气层时散发的能量相当于一枚小型原子武器爆炸。路透
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