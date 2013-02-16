流星坠落俄罗斯 逾千人受伤

路透俄罗斯车里雅宾斯克2月15日 - 俄罗斯中部地区周五有陨石划过天际并坠落，导致建筑物损毁，许多玻璃被震碎，有约1,200人受伤。

据路透记者称，当时许多人正在上班途中，听到爆炸声、看到耀眼亮光，并感觉到强烈震动。汽车报警器响起，许多玻璃被震碎，移动通讯网络亦受影响。

36岁的Viktor Prokofiev说：“我当时正开车去上班，天还挺黑的，但突然间亮如白昼。我感觉亮光快把我照瞎了。”

俄罗斯科学院表示，此次爆炸的陨石重约10吨，成分可能主要是铁，进入大气层后，在离地面约30-50公里的上空解体。

该机构称，陨石进入大气层时散发的能量相当于一枚小型原子武器爆炸。

俄罗斯紧急事务部称，尚未接到人员死亡报告，但接到总统普京的救援指令后，已派出两万名救援和清理人员。

内务部称有约1,200人受伤，其中至少200名儿童，主要是被玻璃碎片击中而受伤。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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