俄科学家发现陨石碎片 当地涌现“淘石热”

路透莫斯科2月18日（记者 Alissa de Carbonnel） - 一颗流星上周五坠落俄罗斯乌拉尔山地区，引发当地淘石热，淘石者期待能搜寻到每块或价值数千美元的陨石碎片。

当地政府称，这次流星坠落导致近1,200人受伤，经济损失约3,300万美元。

在莫斯科以东1,500公里的工业城市车里雅宾斯克附近涌现“淘石热”，很多人在冰雪中仔细寻觅陨石碎片。

一名业余天文爱好者预计，陨石价格可能高达每克66,000卢布（合2,200美元），是目前黄金价格的40多倍。

“现在还不好说价格......发现的越少，价格就会越高。”俄罗斯业余陨石爱好者协会成员Dmitry Kachkalin表示。

乌拉尔联邦大学科学家们最先宣布有重大发现，他们在车里雅宾斯克州切巴尔库利湖附近发现53块小型黑色物体，经检验确认为小块陨石。

在车里雅宾斯克及其附近地区，逾2万人周末参加了搜寻和清理活动。

科学家称这次陨石坠落是百年一遇。这令当地其他人也渴望找到一块陨石。

车里雅宾斯克附近村民在冰雪覆盖的道路上寻找，收集起他们希望能被证明是陨石的石子。不过，并非所有人都准备卖掉（陨石）。

“我要留着它。为什么要卖呢？我之前生活并不富裕，那为什么要现在改变呢？”一名戴着粉色毛线帽和御寒大衣的妇女对国有电视台Rossiya-24说道，她手里握着一块黑色石子。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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