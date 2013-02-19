俄罗斯人的疑问：如何阻止太空物体袭击地球？

路透莫斯科/维也纳2月18日（记者 Timothy Heritage） - 为防止地球受到陨石和小行星的袭击，人类可以做点什么呢？

俄罗斯在付出沉重代价后发现，这个问题没有答案。但美国和欧洲的专家或许能帮忙提供一些想法，这些主意乍看上去似乎来自科幻小说，它们包括用航天器击碎小行星、利用太阳光线将它们蒸发或用核弹引爆。

这些想法多少缓解了一些俄罗斯人的忧虑，但忧心忡忡的俄罗斯人希望某些措施能尽快落实，即便科学家声称，上周五发生在俄罗斯中部的陨石袭击百年不遇。

俄罗斯负责国防工业的第一副总理罗戈津(Dmitry Rogozin)在Twitter上写道：“我们必须创建一套系统，以探测威胁地球的太空物体并令它们的威胁消失。”

罗戈津表示，美国和俄罗斯的核导弹均无法击落这种陨石。俄罗斯总统普京也对这种看法举双手赞成，称没有国家能在这种事件中保护自己。

但在俄罗斯寻求解决方案之际，仍存在一些希望。上周险撞地球的小行星也强化了人们关于地球面临危险的意识。

科学家们周一在维也纳举行的一场会议上表示，现在是人类应该展开更多工作以发现那些飞向地球的太空物体并化解威胁的时候了。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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