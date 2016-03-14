消息人士称俄前新闻部长列辛或在回酒店前遭到袭击

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透华盛顿3月11日 - 美国执法消息人士周五称，警方目前正在调查俄罗斯前新闻部长米哈伊尔·列辛（Mikhail Lesin）返回酒店前是否遭到残忍的袭击。
这位了解调查情况的消息人士称，有关部门正在设法确定这起明显袭击案的可能动机以及是否有任何嫌疑人。
美国有关部门周四称，列辛死于头部钝力伤害。列辛去年11月被发现死在华盛顿的一家酒店内。俄罗斯RT电视台当时援引其家属报导称，列辛死于心脏病。
美国国务院发言人柯比（John Kirby）周五称，美国官员简化了华盛顿警方与俄罗斯政府之间的联系方式。
“警察部门与俄罗斯政府之间设立了直接的沟通途径。”该发言人说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。