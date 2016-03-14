消息人士称俄前新闻部长列辛或在回酒店前遭到袭击

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月14日 - 美国执法消息人士周五称，警方目前正在调查俄罗斯前新闻部长米哈伊尔·列辛（Mikhail Lesin）返回酒店前是否遭到残忍的袭击。

这位了解调查情况的消息人士称，有关部门正在设法确定这起明显袭击案的可能动机以及是否有任何嫌疑人。

美国有关部门周四称，列辛死于头部钝力伤害。列辛去年11月被发现死在华盛顿的一家酒店内。俄罗斯RT电视台当时援引其家属报导称，列辛死于心脏病。

美国国务院发言人柯比（John Kirby）周五称，美国官员简化了华盛顿警方与俄罗斯政府之间的联系方式。

“警察部门与俄罗斯政府之间设立了直接的沟通途径。”该发言人说。（完）