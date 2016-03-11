美国方面称俄前新闻部长列辛死于钝力伤害

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月11日（记者Ian Simpson） - 美国有关部门周四称，俄罗斯前新闻部长米哈伊尔·列辛（Mikhail Lesin）死于头部钝力伤害。

华盛顿地区首席法医办公室及华盛顿特区大都会警察局在简短声明中称，列辛的颈部、身体躯干、胳膊及腿部也有钝力伤害。

列辛去年被发现死于华盛顿一家酒店的客房内，他在1999年至2004年担任俄罗斯新闻部长，还曾担任过俄罗斯国有企业Gazprom-Media的主管。

根据警方的事故报告，列辛于去年11月5日被发现在杜邦环岛酒店客房的地板上失去意识。有关方面叫了救护车，列辛被当场宣告死亡。

俄罗斯RT电视台当时援引其家属报导称，列辛死于心脏病。

美国执法机构消息人士周四称，列辛死亡案的调查由华盛顿特区警方牵头。

路透没有立即联系到俄罗斯驻华盛顿大使馆的发言人置评。（完）