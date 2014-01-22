俄在索契搜捕“黑寡妇” 一名伊斯兰武装分子头目被击毙

路透莫斯科1月21日 - 俄罗斯安全部队周二在索契搜捕一名可能在冬奥会期间实施袭击的女性，同时一位名叫EldarMagatov的伊斯兰武装分子头目被警方击毙。

俄罗斯国家反恐委员会周二称，Magatov在枪战中死亡。Magatov是袭击俄罗斯目标的嫌犯，据称是达吉斯坦Babyurt地区一个叛乱组织的头目。

俄罗斯总统普京将自己的政治声望押注在索契冬奥会上。在武装分子威胁称要对冬奥会发动袭击后，普京下令加强全国范围内的安保。

美国白宫称，普京周二与美国总统奥巴马通电话，商讨如何最好地举办一届“安全放心的”冬奥会事宜。

据路透看到的一封信函称，俄罗斯安全部队在索契搜捕一名叫伊布拉吉穆娃（RuzannaIbragimovaya）的女性。现年23岁的伊布拉吉穆娃可能已于1月11-12日抵达索契。

“（她）可能被（叛乱组织）头目用作恐怖自杀式爆炸的袭击者，在索契冬奥会筹备和举行期间组织恐怖活动，”信函内容称。这封信函要求当地警方立即调查此事。

这封由俄罗斯联邦安全局致当地警方的信函称，伊布拉吉穆娃是一名伊斯兰武装分子的遗孀，据信她已于近期离开达吉斯坦。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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