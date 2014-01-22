俄在索契搜捕“黑寡妇” 一名伊斯兰武装分子头目被击毙

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月21日 - 俄罗斯安全部队周二在索契搜捕一名可能在冬奥会期间实施袭击的女性，同时一位名叫Eldar Magatov的伊斯兰武装分子头目被警方击毙。
俄罗斯国家反恐委员会周二称，Magatov在枪战中死亡。Magatov是袭击俄罗斯目标的嫌犯，据称是达吉斯坦Babyurt地区一个叛乱组织的头目。
俄罗斯总统普京将自己的政治声望押注在索契冬奥会上。在武装分子威胁称要对冬奥会发动袭击后，普京下令加强全国范围内的安保。
美国白宫称，普京周二与美国总统奥巴马通电话，商讨如何最好地举办一届“安全放心的”冬奥会事宜。
据路透看到的一封信函称，俄罗斯安全部队在索契搜捕一名叫伊布拉吉穆娃（Ruzanna Ibragimovaya）的女性。现年23岁的伊布拉吉穆娃可能已于1月11-12日抵达索契。
“（她）可能被（叛乱组织）头目用作恐怖自杀式爆炸的袭击者，在索契冬奥会筹备和举行期间组织恐怖活动，”信函内容称。这封信函要求当地警方立即调查此事。
这封由俄罗斯联邦安全局致当地警方的信函称，伊布拉吉穆娃是一名伊斯兰武装分子的遗孀，据信她已于近期离开达吉斯坦。（完）
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申