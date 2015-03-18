俄举行大规模军演 排除归还克里米亚的可能性

俄罗斯周二排除将克里米亚归还乌克兰的可能性。美国之前表示将继续因克里米亚问题对俄罗斯进行经济制裁，克里姆林宫发言人佩斯科夫对此不屑一顾，他说：“克里米亚是俄罗斯联邦的一个地区，而我们地区的问题当然不用提出来讨论。”俄罗斯在克里米亚并入俄一周年之际举行大规模军演，似乎意在展示武力和强硬态度。路透