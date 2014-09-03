俄罗斯战略核武器部队本月将举行大规模军演

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科9月3日 - 俄罗斯国防部周三称，战略核武器部队本月将举行大规模演习，超过4,000名官兵参加。

俄罗斯新闻社援引国防部报道称，演习举行地点为阿尔泰边疆区，约400个技术单位将参加，并将动用大量空中力量。

报道援引战略火箭部队少校Dmitry Andreyev称，演习内容包括对抗非常规部队和高精度武器，并在无线电干扰和敌军行动活跃的情况下执行作战任务。

他表示，阿尔法特种部队(spetsnaz)将扮演敌军。

Andreyev指出，米格-31截击机和Su-24MR侦察机也将参加演习，并称空中力量的参与程度是此类演习前所未有的。（完）