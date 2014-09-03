俄罗斯战略核武器部队本月将举行大规模军演

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月3日 - 俄罗斯国防部周三称，战略核武器部队本月将举行大规模演习，超过4,000名官兵参加。
俄罗斯新闻社援引国防部报道称，演习举行地点为阿尔泰边疆区，约400个技术单位将参加，并将动用大量空中力量。
报道援引战略火箭部队少校Dmitry Andreyev称，演习内容包括对抗非常规部队和高精度武器，并在无线电干扰和敌军行动活跃的情况下执行作战任务。
他表示，阿尔法特种部队(spetsnaz)将扮演敌军。
Andreyev指出，米格-31截击机和Su-24MR侦察机也将参加演习，并称空中力量的参与程度是此类演习前所未有的。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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