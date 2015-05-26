俄罗斯举行大规模防空演习

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透莫斯科5月26日 - 俄罗斯国防部周二称，俄罗斯已开始在乌拉尔山脉和西西伯利亚举行防空演习，动用了12,000名士兵和250架飞机。
本次演习周一开始，周四结束，旨在帮助俄罗斯军方为今年9月更大规模的“Tsentr-2015”演习作准备。
俄罗斯国防部在其网站上发布声明称，演习将致力于开发一个野战指挥系统，并在新的基地区域建立全方位的航空安全措施。
俄罗斯国防部称，中央军区举行的演习获得了西部和南部军区部队和远程飞机的增援。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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