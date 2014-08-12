俄罗斯称在太平洋千岛群岛展开军演

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透莫斯科8月12日 - 俄罗斯国防部发言人对国际文传电讯社表示，周二在太平洋的千岛群岛展开军事演习。俄罗斯与日本对千岛群岛主权存在争议，此举料将激怒日本。
“演习已经开始，部署在千岛群岛区域的各军种参与其中。”报导援引俄罗斯东部军区发言人Alexander Gordeyev将军的言论。
他表示，超过1,000名士兵、五架武装攻击直升机和100个其它军事设备将参与演习。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。