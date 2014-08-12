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时事要闻 | 2014年 8月 12日 星期二 17:24 BJT

俄罗斯称在太平洋千岛群岛展开军演

路透莫斯科8月12日 - 俄罗斯国防部发言人对国际文传电讯社表示，周二在太平洋的千岛群岛展开军事演习。俄罗斯与日本对千岛群岛主权存在争议，此举料将激怒日本。

“演习已经开始，部署在千岛群岛区域的各军种参与其中。”报导援引俄罗斯东部军区发言人Alexander Gordeyev将军的言论。

他表示，超过1,000名士兵、五架武装攻击直升机和100个其它军事设备将参与演习。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

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