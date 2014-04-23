俄罗斯在里海举行突击军演--报道

路透莫斯科4月23日 -国际文传电讯社（Interfax）周三援引俄罗斯国防部说法称，俄罗斯海军在里海举行了其舰队参与的突击军事演习。

北约此前曾称，俄罗斯在其西部军事区的军事演习，已令该国在乌克兰边境附近部署的兵力增加至四万人左右。（完）