俄罗斯在波罗的海针对北约举行军演

路透莫斯科6月12日 - 俄罗斯开始在其波罗的海飞地--加里宁格勒州举行军事演习。俄国防部称，这次演习是针对北约在俄罗斯干预乌克兰局势后在东欧进行演习所做的回应。

拉脱维亚周四称，在发现共计16架俄罗斯军机靠近拉脱维亚领空后，周四在波罗的海执行空中巡逻任务的北约战机四次紧急升空，升空次数创纪录。这是俄罗斯与北约出现摩擦的进一步迹象。

俄罗斯国防部没有披露这次军演的规模，但指出这次军演投入的设备和兵力与北约演习规模“相当”。

“集团军在加里宁格勒州操练场的训练，与在欧洲代号为‘军刀出击-2014’（Saber Strike-2014）和“波罗的海行动-2014”（BALTOPS-2014）的国际（北约）演习同时举行，”俄罗斯国防部声明称。

北约上述两大军演目前正在波罗的海举行。

俄罗斯国防部称，波罗的海舰队的24艘船舰正在俄罗斯领海巡逻，与此同时，该国在当地的空军还增派苏-27战机加强力量。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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