俄罗斯开始在全国多地举行大规模军演

路透莫斯科3月16日（记者 Thomas Grove） - 俄罗斯周一开始在全国多地举行军演，参演人数超过4.5万，还动用了战机和潜艇，这是该国与西方国家关系降至冷战后低点以来进行的最大规模军演之一。

俄罗斯总统普京下令该国海军北方舰队进入全面战备状态，以在俄罗斯北极圈（Arctic North）开展演习。该演习目标明显对准的是北约成员国挪威举行的小规模军演。

“军事安全面临全新挑战和威胁，要求武装部队进一步提高军力。我们必须特别关注北部地区新出现的战略编队，”RIA通讯社援引俄罗斯国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）的话称。

绍伊古称，演习的命令是普京下达的。

挪威目前正在与俄罗斯接壤的芬马克郡（Finnmark）举行代号为“Joint Viking”的军演，有5,000人参演。

RIA报导称，将有近4万名军人、41艘战舰和15艘潜艇参加俄罗斯的这些军演。

另据报导，在俄罗斯东部军事地区举行的军演有5,000名军人参加，此外还有来自车臣的500名军力参加另外一次演习。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。