普京借军演展现俄罗斯军事实力

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科3月28日电 - 俄罗斯总统普京周四命令在黑海进行大规模军事演习，向欧洲和中东国家展示俄罗斯军力。这可能令俄罗斯在黑海地区的邻国感到迷惑。

官员暗示这次意外的军演将测试军队的反应速度和战斗准备情况，但是普京的命令也似乎向西方传递出俄罗斯在该地区影响力的信号。

俄总统发言人Dmitry Peskov告诉记者，普京在结束金砖国家峰会从南非返回俄罗斯的飞机上下令启动军演。

Peskov表示，36艘战舰和未知数量的飞机将参与演习，但是不清楚军演将持续多久。

普京自去年5月重新担任俄总统以来，强调拥有一支强大且敏捷的军队的重要性。在担任俄罗斯国家领导人的13年来，他经常以外部威胁为由，强调拥有可靠军队和政治团结的必要性。

上月稍晚，普京命令军队领导人在未来几年紧急提升军队力量，并表示俄罗斯必须挫败西方试图颠覆权力平衡的企图。他表示必须进行无预警演习，使军队随时保持警惕。

俄罗斯外事分析人士Fyodor Lukyanov表示，这次演习“更有可能是再次表明俄罗斯南部海军和军事力量仍有能力发挥政治和地缘政治作用。”

“俄罗斯在展示军力，军演更可能与地中海及叙利亚周边局势有关，而不仅仅是指向黑海地区，”身为Russia in Global Affairs杂志的编辑的Lukyanov说道。（完）