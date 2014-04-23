版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 14:43 BJT

俄罗斯在里海举行突击军演--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科4月23日 - 国际文传电讯社（Interfax）周三援引俄罗斯国防部说法称，俄罗斯海军在里海举行了其舰队参与的突击军事演习。

这次演习将持续七天，大约有10艘海军船舰和400人参加。

自俄乌关系紧张以来，俄罗斯举行突击军事演习的次数增多。

北约此前曾称，俄罗斯在其西部军事区的军事演习，已令该国在乌克兰边境附近部署的兵力增加至四万人左右。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐